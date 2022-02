Ferrovie: ancora disagi sulla linea Alessandria-Tortona-Milano

Alessandria – Rete ferroviaria italiana comunica in una nota che sulla linea per Milano via Tortona, sabato 26 e domenica 27 febbraio, sabato 19 e domenica 20 marzo, sabato 26 e domenica 27 marzo, la circolazione ferroviaria subirà limitazioni tra le stazioni di Alessandria e Tortona a causa dei numerosi cantieri in attività per l’innesto alla linea del Terzo Valico dei Giovi. Inoltre i treni interregionali da Alessandria a Voghera saranno sostituiti con bus nell’intero percorso, mentre i collegamenti Milano-Alessandria saranno sostituiti con bus nella tratta Alessandria – Tortona. Gli Intercity Lecce-Torino Porta Nuova (IC 754) e Torino Porta Nuova-Lecce (IC 757) seguiranno l’itinerario alternativo via Milano – Piacenza e non fermeranno nelle stazioni di Voghera, Tortona, Alessandria, Asti, Torino Lingotto. Da Piacenza ad Asti – via Alessandria – sarà istituito un bus sostitutivo.