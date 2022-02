Il Rotary di Casale ha donato alla Rsa Airone un concentratore d’ossigeno

Giarole – Gradita visita a San Valentino (14 febbraio) del Rotary Club di Casale Monferrato al Soggiorno Airone di Giarole. La solidarietà scalda i cuori anche nell’inverno della pandemia e se il giorno dì San Valentino è la giornata dell’amore, non poteva esserci giorno migliore per la visita del Presidente del Rotary Club di Casale dottor Giacomo Alberghina alla RSA Soggiorno Airone di Giarole. Visita gradita proprio perché ha concretizzato, in questi giorni difficili anche se mitigati dalla speranza d’una primavera migliore che veda la sconfitta della pandemia, un importante e prezioso dono del Rotary Club agli ospiti della casa di riposo: si tratta d’un concentratore d’ossigeno, ausilio sanitario indispensabile nella gestione del supporto respiratorio alle persone con problematiche mediche dì funzionalità polmonare. Proprio tale disagio è stato comune in questi anni, anche in conseguenza proprio della pandemia, e i concentratori d’ossigeno sono aiuti preziosi e spesso dì difficile reperimento per i medici e le infermiere che hanno con tutti gli altri Operatori combattuto per salvare delle vite. La cerimonia di consegna, semplicissima e austera anche per le misure dì protezione e dì tutela degli ospiti ancora in vigore, s’è svolta all’aperto e in presenza, oltre che dei rappresentanti del Rotary, della Direzione Sanitaria e di Struttura, della responsabile infermieristica e di una rappresentanza di tutti gli operatori al lavoro. Una bella foto ricorda questo momento e la gratitudine dì tutti al Rotary Club di Casale, al governatore del distretto 2032 Silvia Scarrone che si è prodigata per la realizzazione di questo progetto, e alle persone che fanno del servizio agli altri la loro ragione dì vita.