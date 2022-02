Forza Italia come Alcatraz: tutti vogliono scappare

Alessandria – Continua la fuga da Forza Italia, se ne va anche Monica Formaiano (nella foto) che nel tardo pomeriggio di ieri ha rassegnato le dimissioni da Forza Italia nelle mani del commissario cittadino Davide Buzzi Langhi. Così, come perde una valanga di voti ad ogni elezione, il partito di plastica inventato dal Berlusca qui da noi continua a perdere pezzi. Ma ciò che emerge anche è che la Lega, alla guida del Comune, se non ha praticamente ottenuto nessun risultato positivo per la città, in compenso ha generato una moltiplicazione dei gruppi consiliari e la polverizzazione del Centrodestra.

I gruppi consiliari sono ben 13, in ordine alfabetico:

Alessandria Migliore con Locci Demarte Forza Italia Fratelli d’Italia Insieme al Centro Italia Viva Lega Lista Rossa Moderati Movimento 5 Stelle Pd Per Alessandria Siamo Alessandria

A ben vedere, poi, notiamo che i più “furbi” sono stati quelli di Siamo Alessandria di Barosini che con due soli consiglieri hanno due assessori, mentre i più “pirla” risultano essere quelli della Lega che con 9 consiglieri hanno tre assessori e il sindaco, e quelli di Forza Italia che son rimasti in due e di assessori non ne hanno più.