Il sindaco di Novi scrive al ministro Giorgetti lanciando l’ultimo SOS per la Pernigotti

Novi Ligure – Il sindaco di Novi Gianpaolo Cabella ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti esprimendo la sua preoccupazione per la sorte della Pernigotti che sta cessando l’attività. Lo dimostra il fatto che, come osservano i sindacati, la cassa integrazione nonostante fosse stata a rotazione interessa invece sempre gli stessi 50 dipendenti. A tutto si aggiunge l’assenza di un piano industriale per cui non è previsto il rinnovo delle attrezzature per avviare la produzione di nuovi prodotti. Nella lettera del sindaco si legge tra l’altro: “La situazione di stallo desta gravi preoccupazioni, nel contesto cittadino, sia per le nefaste conseguenze sulla situazione occupazionale sia nell’ambito sociale, vista l’importanza che da sempre lo stabilimento ha rivestito per la città”. Tutto ciò nonostante che nell’incontro del 24 novembre la proprietà avesse confermato l’intenzione di arrivare a un ammodernamento degli impianti dello stabilimento e all’efficientamento della forza commerciale. A questo proposito è stato convocato lunedì alle 21 al Museo dei Campionissimi il Consiglio comunale nel quale i lavoratori Pernigotti chiederanno di poter parlare per sollecitare il Mise a convocare il tavolo ministeriale.