In funzione da ieri lo stabilimento Eni Versalis per la produzione di bioetanolo da biomasse

Crescentino (VC) – Eni Versalis ieri ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione nel suo stabilimento in Strada Ghiaro di bioetanolo da biomasse lignocellusosiche. La società chimica del gruppo Eni nel 2018 aveva acquisito l’impianto dopo il fallimento di Ibp del gruppo Mossi & Ghisolfi. Lo stabilimento è stato riconfigurato e ha avviato la produzione di bioetanolo advanced, in linea con la normativa Ue per lo sviluppo delle energie rinnovabili Red II da materie prime non in competizione con la catena alimentare. Il bioetanolo è prodotto con una procedura innovativa che consente la conversione di biomasse in zuccheri e la produzione di biocarburanti. L’impianto è in grado di trattare 200.000 tonnellate all’anno di biomassa, per una capacità massima di produzione di circa 25.000 tonnellate all’anno di bioetanolo. L’impianto è inoltre in grado di riciclare l’acqua utilizzata riducendone drasticamente il consumo.