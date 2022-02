Nigeriano condannato per aver palpeggiato una ragazza alla fermata dell’autobus

Vercelli – Il Tribunale di Vercelli ha condannato per violenza sessuale A.E.O. un nigeriano di 66 anni a una pena di un anno e 10 giorni (giudice Valeria Rey). I fatti risalgono al 2020: l’uomo stava attendendo l’autobus alla fermata di Via Walter Manzone insieme a una ragazza con la quale ha iniziato a chiacchierare. Poi, improvvisamente, l’ha palpeggiata ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e poi a chiamare la polizia. La perizia psichiatrica richiesta dalla difesa ha certificato che l’uomo è affetto da una forma di schizofrenia cronica che solo i farmaci riescono a contenere. In diverse occasioni infatti era anche stato ricoverato in ospedale a Vercelli. La ragazza non si è costituita parte civile. La condanna, con sospensione condizionale della pena, prevede anche l’interdizione e un’ulteriore misura di vigilanza.