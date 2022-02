La logistica retroportuale s’allarga nel Basso Piemonte: Gabusi guarda anche ad Asti

Asti – L’ha detto ieri ai cronisti l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti Marco Gabusi: “L’Astigiano è in pole position tra i territori piemontesi candidati all’inserimento nella Zls Porto e retroporto di Genova”. Tramite un avviso pubblico, che si è chiuso il 17 gennaio, la Regione ha invitato i Comuni entro 180 km capoluogo ligure a presentare la propria candidatura per l’inserimento nella Zona Logistica Semplificata all’interno della quale sarà individuata l’area dove le merci effettueranno dogana per poi essere trasferite direttamente a bordo delle navi cargo, con risparmio notevole di tempi e costi. Aziende di autotrasporto e logistica faranno a gara per localizzarsi in prossimità del retroporto portando investimenti e posti di lavoro. Ecco perché la Regione ha scelto di offrire un’opportunità a più territori, invitando i Comuni interessati, che non fossero già inseriti nell’articolo 7 del decreto Genova, a presentare una candidatura documentando i propri punti di forza. La partecipazione alla chiamata prevedeva alcuni requisiti minimi: aree industriali/produttive urbanisticamente compatibili con le attività di logistica, nessun vincolo paesaggistico, ambientale o di pericolosità del terreno, presenza entro 10 chilometri di caselli autostradali e/o a scali merci ferroviari o intermodali. Delle 16 domande pervenute, 12 sono state ritenute ammissibili dalla Commissione tecnica. La maggioranza è arrivata dalla provincia di Alessandria, l’astigiano ha presentato due candidature – il capoluogo e Villanova – Cuneo e Vercelli una candidatura a testa (Mondovì e Crescentino). A queste proposte la Regione ha deciso di aggiungere i due interporti di rilevanza nazionale – Novara CIM e Torino SITO (Orbassano) – che si aggiungono a Rivalta Scrivia, già inserita nel Decreto Genova. Il dossier del Comune di Asti riguarda ben 100.000 metri quadrati di aree in prossimità del casello di Asti Est attivabili in tempi brevi con la realizzazione di uno scalo ferroviario dedicato. In una seconda fase l’Autorità portuale di Genova sceglierà tra le aree Zls il sito più idoneo per il proprio retroporto e per le aree buffer ad esso limitrofe che beneficeranno di importanti investimenti pubblici. Tra questi il finanziamento da 30 milioni di euro già stanziato dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Su tutta la partita gioca un ruolo di coordinamento e mediazione la Fondazione Slala nata nel 2003 con l’obiettivo studiare e promuovere il sistema logistico del Nord-Ovest dell’Italia e, in particolare, del Basso Piemonte. Alla Fondazione hanno aderito il Comune di Asti e quello di Villanova, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Provincia di Asti, l’Unione Industriale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.