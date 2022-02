L’assessore ai Lavori Pubblici dà le dimissioni: inizia così la campagna elettorale e per il centrodestra son dolori

Alessandria – Che Giovanni Barosini sarebbe andato con Calenda lo sapevano tutti, ma la conferma è arrivata con una e-mail di commiato inviata ad amministratori e impiegati di Palazzo Rosso, annunciando il suo divorzio dalla giunta di Cuttica. Sorprende il fatto che Barosini abbia abbandonato la giunta di cui è stato per cinque anni l’assessore più importante cioè quello ai lavori pubblici. Evidentemente il nostro guarda già alle prossime elezioni di fine maggio quando scenderà in campo nella lista di Calenda. La situazione è molto ingarbugliata. L’unica certezza è che la giunta voluta da Fernandel si sta sciogliendo come neve al sole e il futuro per i politici che la compongono si fa sempre di più a tinte fosche. Resta da capire se Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi si uniranno sotto l’egida di Barosini, o se Italia Viva si smarcherà.