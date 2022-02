Operaio finisce sotto un cancello: lotta fra la vita e la morte all’ospedale di Alessandria

Occimiano – Grave incidente sul lavoro stamane 18 febbraio verso le 8:45. Un operaio di 35 anni, dipendente di una ditta del posto, per motivi in corso di accertamento è stato schiacciato da un cancello. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e ispettori di Spresal. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Aggiornamento delle 10:30

La ditta è la Cold Car Spa di Casale Monferrato, Via Grandi 19, con sede operativa in Strada Paniate 1 a Occimiano, azienda leader nella produzione di carrozzerie refrigerate e isotermiche per camion e furgoni con 240 dipendenti. La produzione è di circa 1.800 carrozzerie all’anno, di cui oltre il 75% esportata nell’area CEE e nel resto del mondo con distributori in oltre 20 paesi.

Tornando al grave incidente di stamane, secondo i primi riscontri sembra che un collega col muletto abbia urtato il cancello che è finito addosso alla vittima.

Aggiornamento delle 18:00

È un marocchino di 35 anni, Mounir Leccheb, l’operaio di 35 anni impiegato alla Cold Car di Occimiano che stamane verso le 8:45 è stato vittima d’un incidente sul lavoro, rimanendo schiacciato sotto un cancello. L’impatto è stato causato dall’urto con un muletto condotto da un altro operaio dell’azienda che ha colpito il portone che s’è schiantato a terra abbattendosi sulla vittima che passava in quel momento. Mounir Leccheb era stato assunto con un contratto interinale a novembre. Abita a Trino Vercellese con la moglie e due figli.

Aggiornamento delle 21:00

Appena dopo il grave incidente sul lavoro la produzione è stata bloccata. L’autoambulanza del 118 arrivata sollecitamente sul posto ha trasferito l’uomo all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria in codice rosso, da dove poi hanno fatto sapere che è poli-traumatizzato, anche se non sembra in pericolo di vita.