Pregiudicato spacciava eroina ma l’Inps gli dava il reddito di cittadinanza

Gattinara – Siamo alle solite, dopo le denunce, gli articoli, i riscontri che, grazie ai giornali, sono stati possibili nei confronti di centinaia di residenti in Piemonte che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza, ci risiamo. Mercoledì sera è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti un pusher sorpreso mentre cedeva una dose di eroina a un cliente. Si tratta di un italiano di 51 anni, con precedenti penali, residente in città, che percepiva addirittura il reddito di cittadinanza in quanto disoccupato. Ma quello che stupisce per l’ennesima volta è che l’Inps gliel’ha dato senza controllare accuratamente la situazione, mentre ci arrivano in redazione segnalazioni di anziani che avrebbero diritto alla pensione di vecchiaia ma l’Inps, accampando miserabili motivazioni, la nega loro. Siamo in Italia.

Tornando a noi, durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato in camera da letto altre 16 dosi di eroina confezionate in involucri da 1,5 grammi pronti a essere spacciati, della cocaina e un bilancino di precisione. Tutto è stato sequestrato, insieme alle banconote che lo spacciatore aveva addosso. È così scattato l’arresto. Ieri l’uomo è stato portato in tribunale a Vercelli per il processo per direttissima. Il giudice lo ha condannato a 2 anni di reclusione, 4.000 euro di multa e ha stabilito la revoca del reddito di cittadinanza che l’uomo percepiva. L’arresto è avvenuto grazie all’intensificazione da parte dei carabinieri dei controlli di luoghi frequentati da giovani per contrastare lo spaccio.

Sotto, pubblichiamo una lettera dell’Inps indirizzata a un anziano (69 anni) di Alessandria che chiedeva la pensione sociale negata con una motivazione da miserabili. Naturalmente abbiamo eliminato i riferimenti personali dell’interessato rispettando il suo diritto alla privacy.