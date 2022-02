Undici licenziamenti al negozio Burberry dell’Outlet di Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia – Il negozio Burberry dell’Outlet ha avviato la procedura di licenziamento per ben 11 dipendenti su un totale di 40 che lavorano nel negozio all’Outlet di Serravalle. Un massacro. Prima del Covid i dipendenti erano una settantina. Burberry è una casa di moda di lusso britannica fondata nel 1856 a Basingstoke, nell’Hampshire in Inghilterra che realizza vestiti, accessori e cosmetici. Caratteristico è il motivo a tartan che è spesso presente sui suoi prodotti e che è divenuto il suo simbolo più riconosciuto e imitato. Il nome iniziale del marchio era esattamente “Burberry’s” o “Burberrys”, poi destinato a cambiare dal 2000 in “Burberry of London”. Tale scelta venne effettuata quando la casa produttrice, ormai conosciuta in tutto il mondo, volle identificare i capi prodotti esattamente nelle sedi di Londra da quelli prodotti, al contrario, in altre sedi. Entrambi i marchi dimostrano comunque autenticità.

L’azienda possiede negozi propri e in franchising in tutto il mondo, ma vende anche attraverso concessioni in negozi terzi. Sia Elisabetta II che il Principe Carlo hanno concesso all’azienda la Royal Warrant.