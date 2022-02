Ad Acqui (Senza Terme) salta perfino la stagione teatrale

Acqui Terme – Nell’ex città termale, oggi terminale, non c’è fine al peggio. Dopo la chiusura dell’Hotel delle Terme, c’era da aspettarsi che anche tutto il resto andasse a ramengo e così è. Infatti ora tocca al teatro la cui stagione sarebbe compromessa dall’emergenza sanitaria (?). Per ora si parla degli spettacoli: “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”, già spostato in quanto previsto per l’8 febbraio, e “Coppia aperta quasi spalancata” che sarebbe dovuto andare in scena lunedì 21 febbraio. Andranno in scena (chissà, forse, può darsi, non si sa mai, che dio ce la mandi buona, va avanti tu che a me vien da ridere, chissà chi lo sa) martedì 15 marzo “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, e martedì 5 aprile “Coppia aperta quasi spalancata”, scritta da Dario Fo e Franca Rame e qui interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. Poi si vedrà.