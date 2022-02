Brutta giornata per l’Alessandria che perde secco ad Ascoli

Ascoli (Ascoli 3 – Alessandria 0) – Al Del Duca l’Ascoli torna a vincere in casa e fa un salto decisivo in zona playoff. Si interrompe invece la serie positiva dell’Alessandria. Al 31’ arriva il gol di Saric che, appena rientrato in campo, approfitta di un’indecisione della difesa alessandrina: Bidaoui vede il movimento del compagno sulla fascia di sinistra, il quale è poi fortunato nel rimpallo con Paroli, quindi davanti a Pisseri non sbaglia. Da questo momento il match si mette sul binario giusto per i padroni di casa, sempre in pieno possesso del ritmo partita e con una chiara idea di gioco. I nostri provano a reagire con Fabbrini da calcio d’angolo a cercare la testa di Di Gennaro, ma la deviazione termina poi sul fondo. Al 34’ Di Gennaro sfiora il pari su un calcio di punizione da sinistra: Casarini mette in mezzo la palla con una traiettoria forte e tagliata, il centrale la tocca quanto basta per mandarla fuori di centimetri dal secondo palo. È un buon momento per l’Alessandria in grado di avanzare con piglio propositivo verso l’area bianconera, anche se deve concedere qualche spazio in più per le ripartenze dei padroni di casa. Ma nella ripresa, in cinque minuti, l’Ascoli chiude la pratica, prima al 54’ con Bidaoui che raccoglie un passaggio all’indietro di Ricci e decide di calciare sorprendendo Pissari. Terzo gol al 62’ con Botteghin che girava di testa in rete su corner battuto da Falasco. La partita era chiusa e c’è da dire che i nostri sono stati troppo prudenti, quasi rinunciatari per larghi tratti dell’incontro, mai realmente pericolosi tranne che nei calci piazzati e negli ultimi minuti in Zona Cesarini. Da segnalare al 78’ un gol di Bidaui per l’Ascoli, annullato per fuori gioco e due occasioni dei Grigi in Zona Gesarini rispettivamente all’89’ con Benedetti di testa e in pieno recupero prima con Kolaj un tiro rasoterra nel mezzo dell’area marchigiana, sulla cui ribattuta Corazza manda il pallone alto sopra la traversa.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Saric; Ricci; Tsadjout, Bidaoui. Allenatore: Sottil.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Gori, Mattiello; Milanese, Fabbrini; Corazza. Allenatore: Longo.

Gol: 31′ Saric; 54′ Bidaoui; 62′ Botteghin