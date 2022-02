Lu-Cuccaro (o Cuccaro-Lu): si parla già di divorzio

Lu Cuccaro – Dall’alto hanno imposto la fusione dei due Comuni di Lu e Cuccaro, ma gli abitanti non ci stanno e vogliono tornare ad essere indipendenti gli uni dagli altri. Non c’è niente da fare, nonostante tutto la nostra bella Italia resta la patria dei campanili e forse proprio questa caratteristica è la sua bellezza. La maggioranza dei residenti vuole tornare a vivere in due paesi com’era prima per cui ha chiesto il “divorzio consensuale” alla Commissione Autonomia Regionale per tornare alla situazione antecedente al 1° febbraio 2019 quando avvenne la fusione. La pratica non presenta particolari problemi anche perché non c’è traccia di crediti e debiti reciproci tra i due Comuni, anche se il motivo principale è una certa inerzia amministrativa per cui non sarebbe stato presentato il consuntivo economico del 2019 e il bilancio del 2018 e questo ha fatto perdere i fondi del Pnrr.