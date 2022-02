Contro il Perugia sarà una giornata da mal di testa

S’è appena conclusa la quinta giornata del Girone di Ritorno della stagione 2021/22 di Serie B di calcio, la commenteremo e andremo a cercare indicazioni per il futuro prossimo, tenendo conto che martedì e mercoledì a venire si giocherà un altro turno infrasettimanale mentre la settima di ritorno sarà il prossimo fine settimana. Una serie di partite ravvicinate quindi che parleranno pure della solidità degli organici e la tenuta fisica e psicologica delle squadre. Si parte con una partita che ci interessava parecchio: L.R. Vicenza- Spal, finita 1-1. Un pareggio che ha sostanzialmente scornato entrambe le contendenti. I vicentini infatti dovevano vincere per intraprendere una possibile risalita, gli estensi invece, ai margini della zona playout, speravano di ritornare a vedere la luce dei tre punti. Macché, nessuno ha centrato l’obiettivo e la partita è stata di qualità mediocre. Il Pisa di D’Angelo, dopo 1 sconfitta e 4 pareggi, vince in rimonta nella prova più impegnativa, quella di Monza, contro i brianzoli che arrivavano da 2 vittorie consecutive ed erano un punto sotto ai toscani. Non solo tre punti ma la nave di D’Angelo è ripartita con il gioco, trovando pure il primo sigillo di Puscas il quale potrebbe rappresentare un’arma letale nel futuro dei nerazzurri. Il Parma invece casca al Tardini (2-3) contro una non irresistibile Ternana la quale va sul doppio vantaggio, si fa recuperare anche grazie a Vasquez che si inventa una giocata illegale per il 2-2 ma poi gli umbri vanno ancora in vantaggio e i ragazzi di Iachini sono battuti a domicilio. La Reggina di Stellone invece coglie la terza vittoria consecutiva della sua gestione tecnica, che era iniziata con una sconfitta, battendo, senza troppo onore (2-0), il Pordenone. Il Perugia, nostra prossima avversaria al Mocca, impatta (0-0) in casa contro la formazione più in forma del momento, la Cremonese, e se c’è qualcuno che potrebbe recriminare qualcosa, sarebbero proprio i Grifoni di Alvini. I Grigi invece perdono meritatamente (3-0) al Del Duca di Ascoli. Nelle prime 5 giornate di ritorno l’Alessandria ha totalizzato 5 punti, all’andata aveva fatto invece “percorso netto” (zero punti) come il buon Mancinelli nell’equitazione. La superiorità ascolana non è stata mai in discussione e la squadra di quello scarsone di Sottil (per informazioni chiedere lumi ad Artico che, tempo fa, lo ha imposto mister a Cuneo e poi lo ha cacciato) ci ha portato via 6 punti in due partite, facendo 6 gol e subendone 1 in 200’: roba da non crederci. Resettare tutto, ha detto Longo a fine gara, e ritrovare la nostra dimensione e gli equilibri che ci hanno fatto diventare autentici spauracchi per le grandi. Sempre che i Grigi abbiano ancora risorse fisiche e mentali per continuare sulla strada intrapresa, tenendo anche conto che da noi si rompe un giocatore a partita (e di raffreddore i nostri ragazzi non si ammalano mai…). Qui da noi, a margine della partita di Ascoli, erano tutti elettrizzati per aver comunque trovato, in una giornata così nefasta, Fabbrini, nuovo idolo grazie al quale il pubblico pensa di potersi spellare le mani di qui a maggio. Il nostro giudizio d’acchito non è stato così trionfale come il sentire comune: ci auguriamo di sbagliarci ma le premesse non depongono certo a favore del nuovo arrivo di gennaio. Di Fabbrini ne hanno parlato in modo entusiastico infatti sia la crema del tifo alessandrino (un giorno faremo l’elenco degli abbagli presi da questi scienziati negli ultimi anni e dovremo chiedere al nostro editore un numero speciale e all’Enciclopedia Britannica un volume a parte per elencarli tutti) e dai giornalisti di regime con Penna Cadente in testa al gruppo, che, una volta di più, non perderanno occasione per ribadire concetti che con il calcio giocato non c’entrano un cazzo ma c’entrano invece… (bè, per il momento non lo diciamo sennò scatta la querela ma non siamo disponibili a dimenticare). A Brescia lo scontro al vertice fra le Rondinelle e il Frosinone finisce 2-2 sul filo di lana con i ragazzi di Inzaghi che acciuffano il pareggio nel recupero e che per un tempo e un pezzo sono stati in balia degli uomini di Grosso. Il Benevento vince 1-0 a Cittadella ma, al di là del risultato, il suo mister, novello profeta Isaia del calcio, ha davvero poco da gioire. Il Como in riva al lago si succhia “all’ostrica” il Cosenza. I comaschi dominano la partita in sicurezza accumulando il doppio vantaggio. Gran gol di Caso del Cosenza che accorcia nel finale e sfiora il colpaccio del pareggio in extremis. Il Lecce invece vince e straborda in casa 3-0 contro il Crotone del modesto Modesto. Quest’ultimo, crotonese doc, prima è stato assunto a luglio, poi esonerato e sostituito da un signor mister come Marino poi fatto fuori pure lui e reinstallato in panchina il povero Modesto. Gli hanno rifatto la squadra a gennaio e il poverino, che già ci capiva poco, è andato in totale confusione. La Serie B, questa Serie B, non perdona gli inadeguati.