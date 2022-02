Pallacanestro Coppa Italia: il Bertram Derthona continua a stupire

Pesaro – Dopo la vittoria sulla Virtus Bologna per 94 a 82, il Bertram Derthona giocherà oggi pomeriggio alle 6 la finale di Coppa Italia contro la Exchange Milano.

Sanders è una spina nel fianco della difesa bolognese ma Belinelli e Jaiteh rispondono per le rime.

Il ritmo di gioco è favorevole al Derthona e i cambi avvantaggiano i nostri che spezzano l’equilibrio iniziale e si portano avanti 24-14 all’9 con un parziale di 11-0, mitigato nel finale di prima frazione da un miniparziale bianconero di 0-4, per il 24-18 con cui si va al primo stop.

Quella della Virtus è solo una fiammata perché Bertram mette in campo più energia e manda in crisi l’attacco bianconero sfruttando le palle recuperate per andare in contropiede, volando sul 33-21.

L’inerzia è tutta per i piemontesi con Filloy che lancia il Bertram avanti 38-21, la Virtus continua a giocare troppo a strappi e all’intervallo sulla tripla a fil di sirena di Hervey, i bianconeri sono sotto 50-41.

Alla ripresa del gioco, i tortonesi allungano ancora e la Virtus sprofonda a -18 sul 64-46 al 25’.

Bertram tocca anche il +25, poi finalmente ecco la Virtus. Con un parziale di 14-0 risale fino a -11 al 36’ sul 86-73. I nostri riprendono in mano la sfida sfruttando i liberi, arrivati grazie anche a un paio di fischi a dir poco dubbi e la chiude con la tripla di Macura al 38’. I nostri meritano ampiamente, dopo aver condotto in pratica per tutta la sfida, di accedere all’atto conclusivo della manifestazione.

Oggi pomeriggio alle 6 la parola fine al torneo.

Bertram Derthona 94 – Virtus Bologna 82

Bertram Derthona: Filloy 18, Mascolo 15, Tavernelli, Severini 4, Sanders 16, Daum 12, Cain 7, Cannon 4, Macura 18, Mortellaro ne, Baldi ne, Milkjovic ne. All. Ramondino

Virtus Bologna: Tessitori, Mannion 2, Belinelli 18, Pajola 7, Alibegovic 2, Hervey 5, Ruzzier ne, Jaiteh 15, Sampson 2, Weems 17, Teodosic 4, Cordinier 10. All. Scariolo

Parziali: 24-18; 26-23; 30-15; 14-26