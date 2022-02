Tre punti per i Leoni, ad Asti termina 2-3

Asti (Asti 2 – Derthona 3) – Continua il momento negativo dell’Asti che anche in casa contro il Derthona rimedia una sconfitta. Dopo o 0-0 di Imperia i biancorossi perdono ulteriore terreno dalla salvezza diretta scendendo nella bagarre della zona playout. Il Derthona passa al ‘Censin Bosia’ con un rocambolesco 2-3, match sbloccato al minuto 43 dal solito Diallo. I leoncini nella ripresa approfittano dell’espulsione subìta dal biancorosso Rosset (71′) per chiudere il match con lo stesso Diallo al 75′. L’Asti però trova l’orgoglio e la zampata vincente poco dopo con Diagne (79′), ma Todisco rimette le cose a posto per gli ospiti (87′). In pieno recupero non serve la rete di Vespa (93′).

Asti (4-4-2): Brustolin; Pezziardi, Ciletta (24’ st Piana), Legal, Venneri; Toma (39’ st Vespa), Picone, Taddei, Ndiaye (29’ st Vergnano); Trevisiol (23’ st Rosset), Diagne. In panchina: Zeggio, Lanfranco, Pinto, Brollo, Virdis. Allenatore: Boschetto

Derthona (4-3-3): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani, Procopio (19’ st Luzzetti); Filip (43’ st Grieco), Speranza (19’ st Todisco), Manasiev; Saccà (31’ st Romairone), Diallo, Otelè. In panchina: Bertozzi, Negri, Akouah, Kanteh, Ordisci. Allenatore: Zichella

Arbitro: Dylan Marin della Sezione di Portogruaro

Gol: 42’ Diallo (D), 30’st Diallo (D), 34’st Diagne (A), 42’st Todisco (D), 48’st Diagne (A)

Guardalinee: Daniele Sbardella di Belluno e Marco Marchesin di Rovigo

Ammoniti: Ciletta (A), Picone (A), Legal (A) Saccà (D), Manasiev (D), Otelè (D) Emiliano (D), Galliani (D)

Espulsi: 26’st Rosset (A)