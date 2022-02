Consiglio Comunale aperto a Novi Ligure sulla crisi della Pernigotti

Novi Ligure – Consiglio comunale aperto stasera alle nove al Museo dei Campionissimi sulla crisi della Pernigotti, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure fondata nel 1860. Nel luglio del 2021 sembrava che fosse finalmente salva grazie agli imprenditori turchi Toksoz che l’avevano acquistata dalla famiglia Averna nel 2013, presentando al ministero del Lavoro un piano industriale per rilanciare l’azienda già in grave crisi. A novembre però la Toksoz annunciava di voler cedere il 51% delle quote e di essere già in trattativa con alcuni potenziali acquirenti. Da allora nessuna novità e non è mai stato convocato l’annunciato tavolo di trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico. Il timore è che Toksoz vogliano arrivare al 30 giugno per liquidare l’azienda e tenersi il marchio per produrre all’estero. Cosa che noi di Alessandria Oggi scriviamo da tre anni. Ancora una volta in beata solitudine. Se qualcuno ci avesse ascoltato invece di insultarci come se fossimo delle pezze da piedi forse la vicenda avrebbe assunto altri contorni. Stessa storia per la Cerutti di Casale, quando abbiamo telefonato dalla redazione in azienda per proporre la produzione di un sanificatore per banconote che ci era stato presentato da un signore di Acqui Terme. Anche quella volta siamo stati insultati da dipendenti e sindacati che poi hanno cambiato atteggiamento ma era ormai troppo tardi. Per la Pernigotti la vicenda è per noi molto dolorosa in quanto il nostro direttore è figlio e nipote di dipendenti Pernigotti e la sua famiglia è imparentata con la famiglia Pernigotti. Prima che fosse ceduta alla Averna aveva telefonato a Stefano Pernigotti (siamo nel 1994) per chiedere un incontro nella speranza che qualcuno potesse valutare un piano di rilancio curato dallo studio Del Monte di Milano. Niente. Pazienza.