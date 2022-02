Ecco l’elenco definitivo dei centri della logistica

Torino – Il Piemonte si attrezza per diventare il cuore logistico dell’Europa Occidentale. La giunta regionale ha approvato una delibera che individua i 18 Comuni per i quali chiedere di entrare nella Zona Logistica Semplificata legata al porto di Genova, che prevede meno burocrazia e agevolazioni fiscali.

Accanto ai siti già esistenti nell’alessandrino oltre ai due interporti di Novara e Torino:

Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Novi San Bovo, Ovada, Belforte, Rivalta Scrivia, Novara Cim, Torino Sito,

la Regione ha inserito questi altri comuni del basso Piemonte:

Basaluzzo, Borghetto Borbera, Casale Monferrato, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Mondovì, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba, Tortona, Asti, Villanova d’Asti.

Secondo molti osservatori, presto in Piemonte si svilupperà molto lavoro, facendo della regione un fulcro di economia e ricchezza. I Comuni dell’elenco inviato a Roma saranno inseriti all’interno della Zona Logistica Semplificata, il che darà a quelle aree dei poteri in più e dei vincoli burocratici in meno, utili per gestire le novità che arriveranno.