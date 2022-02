S’è spento Alfredo Bausone, un autentico personaggio dell’Alessandria che fu

Alessandria – Alfredo Bausone è morto. Lascia due figli, Stefano e Greta, la moglie Rita e la sorella Maresa. Aveva 82 anni ed era afflitto da vari problemi di salute. Assicuratore e agricoltore, il “Cavaliere”, così era soprannominato al Bar Baleta, è stato per tanti anni al centro della vita notturna alessandrina ma invariabilmente tutte le mattine era nel suo storico ufficio di Via Trotti a due passi da Piazzetta della Lega e lì riceveva i clienti dell’agenzia. Presenza imponente, voce stentorea e inconfondibile, ha attraversato le generazioni lasciando il segno. Conosciutissimo a tutti i livelli, era amico anche di personaggi alla ribalta nazionale. Tuttavia negli ultimi anni aveva acquisito uno stile di vita riservato, lontano dal fragore e dagli echi mondani. Una vita senza risparmio la sua, a volte “spericolata” per dirla con Vasco Rossi, anche alla guida di auto e moto veloci. Con lui se va un pezzo di Alessandria, un signore che ha voluto vivere con intensità, un alfiere ante litteram di “edonismo reaganiano”. Un tipo simpatico.

Alla famiglia l’espressione sincera del più profondo cordoglio da parte della redazione di Alessandria Oggi.

Nella foto d’antan, un giovane Bausone.