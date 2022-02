Al Mocca meritata vittoria del Perugia sui nostri

Alessandria (Alessandria 1 – Perugia 2) – Poteva finire peggio per i nostri nel match del Mocca contro il Perugia. Gli ospiti ci hanno sovrastato in tutti i reparti e potevano chiudere la pratica con almeno due gol di scarto. Tatticamente i Grigi hanno retto per mezzora, ma poi il Perugia ha iniziato a premere e per i mandrogni non c’è stato più niente da fare.

Andavamo prima in gol noi al 20’ con Mantovani che di testa deviava in rete un traversone da sinistra di Casarini.

Un quarto d’ora dopo arrivava il pareggio degli umbri con Olivieri che girava bene su un tocco di Kouan.

La ripresa iniziava col Perugia in pressing che dopo un paio di occasioni, al 67’ con Carretta e al 69’ con Matos, sfiorava il gol che era nell’aria.

Il vantaggio giungeva al 65’ con Falzerano che sfruttava un’ingenuità difensiva dei nostri.

Alessandria 1 – Perugia 2

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri – Prestia, Chiarello, Mantovani – Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta – Milanese, Palombi – Corazza. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Parodi, Benedetti, Cocino, Di Gennaro, Gori, Mattiello, Fabbrini, Pellegrini, Marconi, Kolaj. All. Moreno Longo.

Perugia (3-4-2-1): Chichizola – Rosi, Curado, Zanandrea – Falzerano, Burrai, Kouan, Beghetto – Carretta, D’Urso – Olivieri. A disposizione: Zaccagno, Sgarbi, Ferrarini, Angella, Lisi, Gyabuaa, Santoro, Segre, Murgia, Ghion, Ryder Matos, De Luca. All. Massimiliano Alvini.