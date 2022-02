Bimbo di sette anni precipita dal terrazzo: è grave all’ospedale Regina Margherita di Torino

Moncalvo – Restano gravi le condizioni di Gabriele Biletta, il bambino di 7 anni di Moncalvo caduto ieri pomeriggio dal balcone di casa mentre stava giocando, ricoverato all’ospedale di Torino. Gabriele, rimasto solo a giocare sul terrazzo al primo piano di una palazzina nella zona della vecchia stazione ferroviaria dove abita con la famiglia, avrebbe scavalcato la ringhiera perdendo l’equilibrio e precipitando a terra da un’altezza di circa quattro metri. La mamma, che era in casa, e alcuni vicini hanno chiamato la Croce Rossa che ha mandato sul posto una squadra del 118 con a bordo un medico, un infermiere e i barellieri che hanno iniziato le manovre di soccorso ma, data la gravità delle lesioni, hanno deciso il ricovero all’ospedale Regina Margherita di Torino. La centrale operativa del 118 di Alessandria ha fatto atterrare a Moncalvo l’elicottero di emergenza sanitaria per il trasporto del bimbo ferito. A un giorno dall’incidente le condizioni sono state definite “gravi ma stazionarie”. Sul luogo dell’incidente sono giunti carabinieri che stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente per cui sono stati interrogati come testimoni alcuni vicini di casa. Uno, in particolare, ha dichiarato che il piccolo al momento dell’incidente era solo sul balcone e stava giocando. Sono escluse responsabilità di adulti.