Covid: finalmente è arrivato! Ora c’è Novavax, entro Pasqua il Valneva

Torino – Finalmente ci si può vaccinare con un vaccino vero e non con un siero genico. Da domani i piemontesi potranno iscriversi sul portale https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ per scegliere di essere immunizzati con Novavax, il primo vaccino a base di proteine contro il Covid, il quinto ad essere autorizzato dall’Ema, l’ente europeo per il farmaco. Se i tempi della consegna saranno rispettati si può partire già venerdì mentre le dosi sono in arrivo, 60.000 unità al momento, anche se il generale Francesco Figliuolo ha già dichiarato che ci saranno presto altre forniture. Con Novavax non è concessa la vaccinazione eterologa. Chi lo sceglie deve proseguire con lo stesso vaccino, mentre chi ha iniziato con Pfizer o Moderna non può chiedere di avere una seconda o terza dose con Novavax che può essere scelto solo da chi non ha mai ricevuto alcuna dose. Sul portale si troveranno le indicazioni per scegliere e non ci saranno hub dedicati a Novavax: in tutti ci saranno tuttavia linee riservate. Ma il vaccino davvero tale è il francese Valneva che arriverà per Pasqua. L’hanno fatto i francesi che sono quelli che hanno messo in giro il Covid19, quindi sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. Chi scrive farà quello. Abbiamo fatto bene ad aspettare.