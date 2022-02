Fabrizio Palenzona presidente della nuova società dei Big della finanza

Roma – Si chiama Sustainable Ventures, la Spac dedicata alla transizione verde di cui oggi parte il collocamento privato (obiettivo è raccogliere 150 milioni) in vista dello sbarco, a marzo, sul listino Euronext Growth Milan. A presiedere la società delle società, nel senso che annovera i titolari di importanti società controllanti italiane è il nostro Fabrizio Palenzona, il “Gigante Buono” di Pozzolo Formigaro, già presidente e amministratore delegato in un’infinità di società ai massimi livelli. Nato a Novi Ligure 69 anni fa ma da sempre residente a Pozzolo Formigaro, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, giornalista, è Vice Presidente di Confcommercio, Presidente Onorario di Conftrasporto, Presidente di Prelios SpA e di FAI Service società cooperativa.

È stato, tra i vari incarichi rivestiti, Presidente di Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti), Presidente di Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), Vice presidente e cofondatore di Unicredit S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., Presidente di Aviva Italia S.p.A. Nell’attività politico-amministrativa ha ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Alessandria e Sindaco di Tortona. È impegnato in diverse attività socio-culturali. Chi, se non lui, poteva presiedere la società delle società italiane? Una Spac (Special Purpose Acquisition Company), cioè un veicolo di investimento, costituito da un team di promotori al fine di raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa. I capitali raccolti in Ipo (Partecipazioni di investitori privati) sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di società mediante qualsiasi modalità, inclusa l’aggregazione tramite conferimento o fusione (la cosiddetta “Business Combination”). Al completamento dell’operazione, le azioni della società target saranno quotate in borsa. A promuovere la Spac del presidente Palenzona sono nomi noti della finanza tra cui Franco Bernabé, attraverso la sua FB Group, Carlo Calabria, che è l’amministratore delegato, con Cmc Capital, e Manfredi Lefebvre d’Ovidio, con Heritage Group. Il veicolo punterà a fondersi con una società attiva nella transizione verde. Nel Cda, oltre a Bernabè e Lefebvre, troviamo Alberto Meomartini, Roberta Neri e l’ex ad di Cdp Fabrizio Palermo.