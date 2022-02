Jp Morgan tratta coi turchi l’acquisto della Pernigotti

Novi Ligure (a.g.) – Non siamo andati lontano quando abbiamo previsto che la vicenda da sindacale sarebbe diventata finanziaria. Perché è di questo che si tratta e tutto farà capo ai numeri e non alle persone. La Pernigotti potrà continuare a vivere grazie al marchio, in quanto è solo quello che interessa i probabili acquirenti della Jp Morgan, che è una banca, e di attrezzature obsolete e dipendenti non sa cosa farsene. Ai banchieri piace il marchio ed è quello che Toksoz venderà, non altro. Bon. Finita. Chiusa la Genova – Nizza.

Tutto il resto è aria fritta. E ieri sera al consiglio comunale di Novi di aria fritta se n’è respirata un sacco a causa di interventi in politichese o in sindacalese, ma dei dipendenti che saranno in stragrande maggioranza (se non tutti) lasciati a casa non s’è detto niente di concreto.

E quando parlano di cessione dell’azienda mentono sapendo di mentire perché Jp Morgan non sa che farsene di impianti obsoleti e di Novi Ligure coi novesi dentro. Jp Morgan se comprerà, rivenderà il marchio guadagnando il giusto, ma tutto il resto non interessa a nessuno. Questa è la verità, e qualcuno doveva pur dirla. E ancora una volta tocca a noi che siamo cattivi.

Il povero sindaco Gian Paolo Cabella ha annunciato che comunicherà al ministro Giorgetti le conclusioni del consiglio comunale. Ma Cabella vuole salvare solo la faccia, sua e dei suoi, perché sa che Giorgetti non è Mago Merlino e non ha la bacchetta magica.