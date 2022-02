Muore intossicato nel tentativo di spegnere l’incendio

Bosco Marengo – Un uomo di 67 anni è morto stanotte verso le due e mezza intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da un incendio che ha semidistrutto la camera da letto. Mentre dormiva, per cause in corso d’accertamento, le fiamme avrebbero avvolto il materasso, l’uomo si è buttato a terra per sfuggire alle fiamme e intanto ha chiamato col cellulare la sorella che abita in un altro stabile ma il telefono era probabilmente in un’altra stanza e la donna non ha sentito. Solo più tardi si è svegliata e ha visto la “chiamata persa” sul cellulare, ha richiamato il fratello che probabilmente era già morto e non ha potuto rispondere, per cui ha dato l’allarme ma ormai era troppo tardi. L’uomo, un piccolo imprenditore che vendeva e riparava macchine agricole è morto in camera sua nell’abitazione che fa anche da deposito e officina che si trova lungo la ex statale 35 bis dei Giovi, all’incrocio con la provinciale per Quattro Cascine, poco dopo la discoteca Luna Rossa andando verso Novi. L’incendio era scoppiato nella zona degli uffici e il proprietario, nel tentativo di spegnere le fiamme che si erano estese a tutta la struttura è deceduto per intossicazione. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Bosco Marengo.

Seguiranno aggiornamenti