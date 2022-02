Una sconfitta che brucia: le pagelle

Pisseri 6,5 – Primo tempo senza affanni. Il gol di Olivieri è molto bello e arrivato al termine di una bellissima azione. Al 68’ in uscita disperata tiene in partita i Grigi.

Mantovani 7 (nella foto) – Centrale di sinistra. Se la cava bene nei primi 45’ anche sulle ali del gol segnato di testa su angolo al 20’, dopo aver svettato nell’area perugina con buona scelta di tempo Per i primi 45’ regge bene, senza particolari patemi.

Prestia 6 – Centrale difensivo a uomo su Olivieri. Il giovane attaccante perugino, arrivato nel mercato di gennaio e con contratto pluriennale, segna un gol con sterzata in area su una mattonella e chiude un ficcante contropiede ben congegnato e condotto dal Perugia. Speriamo che, come accaduto sabato scorso a Parodi, qualche giornalista in vena di minchiate non butti la croce addosso a questo ragazzo. Quando gli avversari sono bravi e fanno gesti straordinari devono essere applauditi e basta, senza andare a cercare colpevoli dove non ci sono. Ma che lo diciamo a fare a gente che non sa cosa sia il gioco del calcio, la cultura sportiva e il rispetto per l’avversario.

Lunetta 5,5 – Esterno sinistro di centrocampo. Nel primo tempo fa la partita contro Falzerano e spesso lo sovrasta fisicamente. Poi al 64’ commette un’ingenuità a tre metri dalla linea di porta, e proprio Falzerano lo fa sedere per terra e batte Pisseri facile facile.

Mustacchio 6 – Parte bene davvero e si inserisce a destra tre volte creando lo scompiglio. Poi si trova costretto in copertura e va in affanno. Nella ripresa al 48’ grande slalom che avrebbe meritato maggior fortuna.

Mattiello (78’) sv

Ba 6.5 – Buona la prestazione del nostro mediano di colore nel primo tempo. Si disunisce per un alterco a metà campo protagonista Burrai, il quale dove c’è confusione lui si butta in mezzo.

Casarini 6 – Fa il terzino centrale destro e questa è la novità di giornata. L’intuizione di Longo non è peregrina e risolve una serie di problemi legati al turnover, per permettere anche a Parodi di rifiatare e non rischiare un giallo che sarebbe squalifica automatica. Batte molto bene il corner che consente la zuccata vincente di Mantovani, con palla tagliata e veloce. Gioca un’oretta in un ruolo non suo e se la cava.

Gori (57’) sv – Si vede poco ma almeno non sbaglia le cose elementari.

Milanese 5,5 – Un’oretta anche per lui a fare il mediano centrale. Non inventa serpentine e spesso si trova a metà strada fra l’avversario e la palla. Ammonito al 48’.

Kolaj (57’) sv – Una furiosa gimkana appena entrato in campo, ma troppo lontano dall’area avversaria.

Chiarello 6 – Gioca a ridosso delle punte e tatticamente è mostruoso. Un miracolo che riesca sempre a incrociare la palla nel posto giusto. Una mezza occasione pure ce l’ha ma non materializza.

Palombi 5 – Non comincia malaccio, poi si perde frale maglie del Perugia e diventa l’impalpabile di sempre. Al 22’ Chiarello lo smarca da campione davanti a Chichizola e lui spara miseramente in solitario sul portiere avversario. Così facendo diventa davvero un problema: questo giocatore è stato pagato a luglio un botto, guadagna come un principe e detiene un contratto triennale. Dovesse continuare su questa falsariga a fine stagione, a prescindere dall’esito del campionato, diventa un problema da risolvere sanguinoso come pochi, qualcuno dovrà pur rispondere di certe minchiate. O no?

Fabbrini (68’) 5 – Una buona iniziativa all’80’ palla al piede. Tende sempre ad andare in orizzontale ma le sue conclusioni sono spesso da dimenticare. Quando ci stupirà con una giocata determinante? Di calcio masturbatorio non ce ne facciamo nulla.

Corazza 5 – In 70’qualche rincorsa e un bel tiro: troppo poco.

Marconi (68’) 6 – Tre spizzate disperate, un bel uno/due e una palla svirgolata al limite. In 25’ qualcosa fa.