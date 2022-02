Voltaggio esce dalla Val Lemme ed entra nell’unione Valle Scrivia-Borbera-Curone: è ufficiale

Voltaggio – Se ne parlava da tempo, al punto che lo stesso sindaco Giuseppe Benasso (nella foto) l’aveva auspicato e finalmente ieri il consiglio comunale ha votato favorevolmente per l’uscita dall’Unione Montana Val Lemme (contraria l’opposizione) dal 1° gennaio 2023, per entrare a far parte dei Comuni delle Valli Scrivia, Borbera e Curone: “Con Arquata Scrivia lavoreremo al Terzo Valico” ha detto Benasso. L’obiettivo è di entrare nella costituenda Unione Montana con Arquata Scrivia, Cabella Ligure e Fabbrica Curone per dare maggiore impulso alla valorizzazione della zona anche in virtù del nuovo ruolo che assumerà in considerazione degli importantissimi investimenti pubblici in infrastrutture.