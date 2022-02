Acqui, l’allarme dei sindacati: dopo aver chiuso le Terme ora vogliono liberarsi dei dipendenti

Acqui Terme – Continua inesorabile il viale del tramonto della città termale che, dopo aver subito la chiusura del Grand Hotel Thermes ora vede la proprietà sulla strada della variazione dei contratti di lavoro. Niente più posti di lavoro a tempo indeterminato ma determinato per cui le assunzioni saranno stagionali. Almeno questo è il timore dei sindacati dopo i colloqui di ieri fra Terme di Acqui Spa e i 15 dipendenti rimasti. La denuncia di Uiltucs non teme appello: “Apprendiamo la proposta illustrata dagli stessi lavoratori che è a nostro avviso terribile e anche al limite della legalità. Si propone infatti di modificare il contratto di assunzione passando da un tempo indeterminato ad un tempo determinato con conseguente svuotamento dell’azienda dai dipendenti e l’introduzione di precarietà, flessibilità e perdita di tutti i diritti acquisiti nel corso degli anni di lavoro”. La proposta della proprietà si baserebbe su soli 6 mesi di effettivo lavoro (per il 2022 da aprile a metà novembre) e di ulteriori 6 mesi di Naspi, cioè di disoccupazione. Per il sindacato “si propone di utilizzare un meccanismo INPS destinato alla perdita involontaria del posto di lavoro, ai soli fini aziendali di annullare completamente i dipendenti a libro paga”.