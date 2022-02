Casale Monferrato – È Cecilia Strozzi (nella foto sopra), in quota Lega, la succeditrice di Maria Teresa Lombardi (nella foto a fianco) al vertice dell’assessorato all’ambiente del Comune di Casale Monferrato. La signora Lombardi aveva rassegnato le dimissioni nella seconda metà di novembre per motivi personali. La Strozzi, classe 1984, contabile amministrativa allo studio Corona, è laureata in giurisprudenza ed è componente del consiglio di partecipazione del centro storico.