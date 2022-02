Ovada – Ancora code dalle prime ore dell’alba lungo la rete autostradale ligure. Da ponente – dove la A10 tra scambi di carreggiata e restringimenti vanta già un totale di sei chilometri di code – a levante, dove da lunedì sono partiti nuovi cantieri nelle gallerie che dureranno fino alla fine di marzo. Sulla A26 in direzione Gravellona Toce coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; verso Voltri coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.