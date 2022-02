Serie D, Girone A: HSL Derthona batte fuori casa il Ticino

Romentino (No) da Tuttocampo – Con una rete per tempo HSL Derthona ha avuto la meglio oggi pomeriggio del RG Ticino, superando i padroni di casa di mister Massimo Costantino al Beretta-Muttini con il risultato finale di 0-2. Un successo pesante per gli uomini di Giovanni Zichella che si portano a quota 41 punti, in piena zona playoff. Pronti via e dopo sei minuti è Diallo a riceve un gran pallone da Otelè e a superare con un pregevole tiro l’incolpevole Oliveto. Poi i Verdegranata sono pericolosi con un colpo di testa di Battistello e con Vitiello, il cui tiro viene deviato da Teti sul palo. In avvio di ripresa il gol del raddoppio che porta la firma di Otelè. RG Ticino prova a farsi pericoloso, ma di fatto senza rischiare quasi nulla i leoni amministrano il doppio vantaggio e portano a casa il successo al triplice fischio.

Ticino 0 – Derthona 2

Rg Ticino: N. Oliveto, S. Sordillo, M. Della Vedova (18′ st), F. Fontana, G. Lionetti, D. Vitiello, M. Ogliari, F. Puntoriere, A. Battistello (23′ st), G. Sbrissa, A. Longhi. In panchina: A. Amata, P. Cannistrà (18′ st), G. Viti, A. Spitale, G. Sansone (23′ st), E. Bedetti, S. Longo, R. Rosato, G. Baiardi. All: Costantino Massimo.

Hsl Derthona: F. Teti, M. Speranza (22′ st), M. Procopio ( 27′ st), D. Galliani, S. Emiliano, F. Todisco, M. Saccà (18′ st), R. Filip (46′ st), M. Diallo, Z. Manasiev (44′ st), H. Otelè Nnanga. In panchina: R. Bertozzi, A. Negri, K. Gjura (18′ st), M. Luzzetti (22′ st), G. Grieco (46′ st), V. Imperato, L. Kanteh (44′ st), M. Ordisci, A. Romairone (27′ st). All: Zichella Giovanni.

Gol: 6′ pt M. Diallo (H), 7′ st H. Otelè Nnanga (H).