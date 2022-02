Come si fa a dire che Brigida Ranno, di 52 anni, è deceduta per Covid?

Vercelli – Brigida Ranno, 52 anni di Torino, mentre era ricoverata, sedata e intubata in rianimazione, s’era svegliata, era caduta dal letto e si era estubata. Poi è morta: vani i tentativi di soccorso del personale medico intervenuto. La donna è morta all’ospedale Sant’Andrea il 10 marzo 2021. Ieri la procura di Vercelli ha chiesto l’archiviazione del caso. Dopo i fatti era stato aperto un fascicolo per omicidio colposo con 26 indagati tra personale sanitario a tutti i livelli e le figure legate ai macchinari medici acquistati dall’Asl a cui la donna era collegata. Le perizie svolte con la formula dell’incidente probatorio nell’inchiesta sul decesso della paziente hanno stabilito che i macchinari cui era collegata la donna funzionavano regolarmente. Tutti i parametri erano riportati correttamente. La procura dopo i risultati delle perizie dei propri esperti e di quelli nominati dal gip, l’ingegnere Pietro Zuppello, il medico legale Roberto Testi e il medico anestesista Paolo Manno, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. A livello penale non sarebbe dimostrato un nesso di causa tra il decesso e la condotta medica. Ma bisogna vedere se la terapia era quella giusta e se la donna era affetta da Covid, cosa non data sapere.

In sostanza non è da escludere che la signora Ranno fosse in terapia per il Covid ma non era malata di Covid. Pare fosse positiva al virus ma questo non significa che questa sia la causa del decesso. Non lo sapremo mai dopo l’archiviazione del caso. Brigida Ranno, 52 anni, era residente a Torino e lavorava nella mensa di una scuola. Positiva al covid, era stata ricoverata all’ospedale Gradenigo. Qualcuno, dato il suo quadro clinico di cui non ci è dato sapere niente, aveva deciso di ricoverarla in terapia intensiva: nell’ospedale torinese non c’erano posti disponibili e perciò era stata trasferita a Vercelli. Le sue condizioni erano gravi per un’insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite ma di Covid non si parla e la stessa Procura ammette che non è possibile dire se una gestione clinica differente potesse cambiare le cose impedendo il decesso.

L’avvocato Andrea Cagliero, che rappresentata il cognato e il marito di Brigida Ranno, si è opposto alla richiesta. Secondo il legale, in base alle conclusioni dei periti, ci sarebbero responsabilità in campo medico. Sia nell’organizzazione logistica degli spazi che nei compiti operativi di controllo, visto che Brigida Ranno si trovava in una stanza da sola. Inoltre, la donna era in condizioni gravi ma avrebbe avuto possibilità di sopravvivenza. Ora a doversi esprimere sarà il gip di Vercelli.