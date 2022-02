Detenuto dà fuoco al materasso, interviene un un agente che si intossica e finisce all’ospedale

Alessandria – Ieri pomeriggio verso l’una, in una cella del carcere di San Michele, un detenuto ha dato fuoco al materasso dopo aver distrutto tutto il resto. Pronto l’intervento della polizia penitenziaria con un agente che è entrato nel locale ormai in fiamme in soccorso del detenuto che è stato messo in salvo e per spegnere l’incendio. L’agente è rimasto dal fumo per cui si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sono gravi. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza e vandalici che avvengono negli ultimi tempi nelle due carceri alessandrine: solo una settimana fa era stata registrata l’ennesima aggressione nel carcere di Piazza Don Soria quando un detenuto s’è scagliato contro due agenti, colpendoli con calci e pugni e lanciando degli oggetti che aveva intorno.