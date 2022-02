Donna in auto finisce contro un pilone di cemento e muore sul colpo

Asti – Una donna di 68 anni, Giuseppa “Nella” Napoli, residente a Mongardino, è morta ieri pomeriggio intorno alle tre vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato nel borgo di San Marzanotto Piana. Mentre era al volante della sua Suzuki Ignis, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la provinciale che da Isola porta ad Asti, diretta verso il capoluogo, nel tratto che va dall’incrocio con la strada che conduce a Mongardino e il semaforo nel centro abitato di San Marzanotto Piana, L’auto è uscita di strada finendo in un fossato accanto alla provinciale per schiantarsi contro un ponticello in cemento che consente l’accesso a una villetta. La conducente era sola a bordo. Un automobilista che seguiva ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118. Particolarmente difficoltoso il lavoro dei pompieri che hanno seguire un protocollo particolare per aprire l’auto ad alimentazione ibrida in quanto gli interventi di soccorso su veicoli elettrici richiedono delicatissime operazioni tecniche preliminari. Quando finalmente è stato possibile aprire la portiera dell’auto, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La donna era madre di Luca e Cristian Ollino, a capo dell’azienda di famiglia Hollibus, specializzata nel noleggio.