Scegliere le migliori crocchette per cani è l’inizio per la cura perfetta dei nostri amici

L’arrivo di un cagnolino in famiglia è sempre un momento di grandissima emozione. Ovviamente bisogna prendersene cura e fare attenzione all’alimentazione che gli si offre. Quando un cane è ancora piccolino, il momento dello svezzamento è fondamentale, in quanto si dovrà inserire, in modo graduale, un pasto a base di crocchette. Compito del padrone è quello di accertarsi che il suo cibo sia salutare e di alta qualità. Sono assolutamente da evitare i derivati proteici e prediligere invece alimenti freschi con ingredienti vegetali.

Per essere di buona qualità le crocchette devono contenere i condroprotettori, ovvero determinate sostanze che contribuiscono ad una sana crescita e sviluppo delle cartilagini articolari. Inoltre è necessario sia presente anche una buona dose di vitamine, in particolare la vitamina D3, poiché coadiuva ad una crescita ossea sana. In commercio, ci sono prodotti con molti grassi, per rendere il cibo quanto più appetibile possibile, ma rappresenta una scelta alquanto sbagliata, non rientrando in alimenti di qualità, nella maniera più assoluta.

Saper leggere un’etichetta equivale al saper identificare nello specifico, un alimento di alta qualità. Il primo ingrediente che si legge sull’etichetta, rappresenta quello contenuto nel cibo in percentuali più alte, per cui se si trovassero come primo ingredienti i cereali, occorre prestare molta attenzione, in quanto un’alta dose di cereali appunto, non è salutare per il proprio cane. Inoltre anche la presenza di coloranti, additivi e conservanti, sono altamente deleteri per il proprio amico a quattro zampe.

Peraltro, la carne deve rientrare al primo posto nella lista degli ingredienti, e la provenienza deve essere annoverata in modo chiaro e certificato. Sono assolutamente da evitare la dicitura “carni e derivati” in quanto sta ad indicare l’utilizzo di parti animali che hanno un bassissimo valore nutritivo, come unghie ed altri scarti. Bisogna anche escludere la presenza di mais, soia e frumento perché al contrario di quanto si crede, sono scarsamente digeribili e possono anche provocare allergie ed obesità. Meglio prediligere avena e riso integrale.

