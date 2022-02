Fanghi inquinanti in terreni astigiani e alessandrini: ieri il processo

Asti – Grazie ad un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino, condotta dai carabinieri forestali di Cuneo nei confronti dell’impresa Olmo Bruno Srl di Magliano Alfieri, leader nel settore del compostaggio, in tribunale a Torino è iniziato il processo con rito abbreviato a Claudio Brignolo, imprenditore agricolo astigiano titolare della Bricla, azienda che possiede gli appezzamenti nei quali sarebbero stati sversati fanghi inquinanti e falso fertilizzante che conteneva anche plastiche e scarti di ferro. Prossima udienza a fine marzo.

Dalle indagini è emerso che in quell’area erano diretti camion provenienti da alcuni depositi di rifiuti del Cuneese e del Torinese ai terreni agricoli di Asti in frazione San Marzanotto. Gli autocarri trasportavano fanghi di depurazione non trattati per sversarli nelle campagne coltivate alla periferia di Asti, nella valle del Tanaro. Chi organizzava lo smaltimento abusivo, secondo le accuse faceva passare i rifiuti per “ammendante compostato”, utilizzabile come fertilizzante. Operazioni considerate pericolose per l’ambiente, e dalle conseguenze dannose incerte.

In ambito processuale hanno già patteggiato una pena, con sospensione condizionale, alcuni dirigenti e dipendenti della Olmo Bruno Srl: un anno e 4 mesi sono stati ratificati per Diego Salvagno, 55 anni, legale rappresentante della Olmo Bruno; un anno e 3 mesi per Antonino Marchelli, 60 anni, uomo di fiducia di Salvagno; un anno ciascuno per i dipendenti della Olmo Ferdinando Rovani, 31 anni, e Paolo Lesioba, 56 anni.

Alcuni fra gli imputati prima di patteggiare hanno risarcito il Comune di Magliano, mentre risulterebbe che la Olmo Bruno Srl avrebbe incassato circa 146.000 euro dalle aziende che dovevano smaltire i fanghi. Infatti la Olmo ha un’autorizzazione ambientale che le consente di ricevere il materiale sporco e ripulirlo parzialmente con l’uso d’un prodotto strutturante per poi impiegare la miscela ottenuta come fertilizzante in agricoltura. Ma, invece di acquistare lo strutturante e compiere le costose lavorazioni necessarie a rendere meno pericolosi i fanghi, i dirigenti della Olmo avrebbero deciso di contattare agricoltori disposti a spandere sui loro terreni i rifiuti non trattati.

Per l’accusa, Claudio Brignolo avrebbe ricevuto circa 90.000 euro per avere messo consapevolmente a disposizione i propri appezzamenti di San Marzanotto in provincia di Asti e in altre località in provincia di Alessandria tra il gennaio 2020 e il febbraio 2021 approfittando del fatto che durante il lockdown le forze dell’ordine si limitavano a controllare le autocertificazioni dei conducenti e non avevano tempo per verificare in modo approfondito i documenti di trasporto.