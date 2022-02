Migliora l’operaio sessantenne caduto da una scala e ricoverato all’ospedale di Alessandria

Alessandria – Migliorano le condizioni dell’operaio di 60 anni che l’altro giorno è caduto da una scala mentre stava lavorando nel capannone della multinazionale Bobst di San Giorgio Monferrato di cui è dipendente. Stava effettuando una riparazione a un macchinario, quando per cause in corso di accertamento, è caduto dalla scala da un’altezza di circa tre metri. A causa dell’incidente ha riportato un trauma cranico e fratture allo sterno e alle vertebre. L’ambulanza del 118, grazie agli ampi corridoi della sede aziendale, è riuscita a raggiungerlo sul punto in cui era precipitato e caricarlo immediatamente sulla barella rigida per trasportarlo all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. È in corso un’indagine dei carabinieri per stabilire come l’incidente possa essere avvenuto.