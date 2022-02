Precipita dal carrello elevatore, grave operaio a Torino

Torino (Ansa) – Sono gravi le condizioni di un operaio precipitato da un carrello elevatore in corso Maroncelli, a Torino. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Sul posto stanno intervenendo anche i vigli del fuoco, la polizia e lo Spresal. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente in cui l’operaio è caduto da una notevole altezza. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’operaio lavorava alla ristrutturazione esterna di un palazzo quando il carrello elevatore su cui si trovava è crollato sembra a causa della rottura di un montante.