Abbiamo bisogno di metano, perché non produrlo per tutti coi rifiuti di tutti?

di Andrea Guenna – Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino e noi italiani abbiamo fatto talmente i furbi che oggi siamo senza energia. Ciò in gran parte grazie agli ambientalisti e alla sinistra che, all’apice del loro delirio esistenziale, nel 1987 ci hanno propinato un referendum col quale abbiamo rinunciato all’energia nucleare, mentre in Francia avevano e hanno una sessantina di centrali, in Germania una quarantina e perfino in Slovenia ne hanno un paio. Noi italiani, che evidentemente siamo i più furbi del mondo, invece abbiamo chiuso quelle poche che avevamo. Naturalmente in tempo di pace si sopravvive anche senza produrre energia, ma può sempre capitare un imprevisto e oggi dobbiamo fare i conti con la guerra in Ucraina e il rischio di restare a secco di gas che, per un buon 50% del fabbisogno nazionale dobbiamo acquistare dalla Russia a prezzi inaccettabili, diventa reale. A meno che non accettiamo di pagare il gas russo il doppio a causa d’una guerra che ci vede piazzati – nostro malgrado – su fronti opposti. Quale sia il prezzo della guerra in Ucraina l’ha spiegato Draghi che capisce benissimo in quale merdaio siamo finiti noi italiani. Ieri a Montecitorio il premier lo ha spiegato chiaramente e s’è capito il perché della sua politica defilata nella prima crisi internazionale per cui è stato accusato di aver giocato un ruolo insufficiente, indebolendo la politica delle sanzioni minacciata dall’Europa, anche prima che Putin decidesse di muovere le forze armate. Ora che c’è la guerra e noi italiani non siamo dei combattenti come i miei cugini britannici, l’Italia dovrà abituarsi all’idea di passare da un’emergenza a un’altra. Da quella sanitaria del Covid che non le ha ancora consentito di tirare il fiato, a quella energetica.

A questo punto è arrivato il momento di andare a cagare. Lo dico seriamente perché se manca il metano possiamo produrlo coi biodigestori che lo tirano fuori dai rifiuti organici. Con 10.000 centrali (una ogni 60.000 abitanti) a biometano da circa 1.000 mc/h (che non puzzano e non inquinano) potremmo avere il metano che ci serve, smaltendo in modo intelligente tutti i rifiuti senza inquinare.

Troppo bello. Talmente bello che non sembra vero.

Ma, tranquilli: se dovessimo decidere di realizzarle arriverebbe subito l’ambientalista televisivo di turno che direbbe di no, qualche trinariciuto che raccoglierebbe le firme per un referendum al fine di mettere al bando le centrali a biomasse e molti sindaci minchioni (l’Italia ne è piena) che non le vuole nel suo Comune.

L’unico problema è che le centrali a biomasse producono anidride carbonica. Allora invece di tagliarli, gli alberi, piantiamone di più, perché loro la mangiano l’anidride carbonica.

Non c’è niente da fare, siamo in Italia. Perfino Dante nel Trecento ebbe modo di scrivere: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!”, VI canto del Purgatorio, 76-78.

E dopo settecento anni la solfa non è cambiata.