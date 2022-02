La guerra russa, la trappola Usa e la sconfitta dell’Europa, con l’Italia che è ormai alla frutta (video)

N.B.: il video potrebbe interrompersi, per riavviarlo basta premere la freccia in basso a sinistra

Putin nel 2021 ha presentato un documento alla NATO con una serie di proposte su questioni che lui riteneva prioritarie per la sicurezza nazionale, a tal punto da sentirsi costretto – e lo ha annunciato – a scatenare un conflitto qualora fossero state completamente ignorate. Leggendo quel documento non si scorge assolutamente nulla di illegittimo: Putin chiedeva solo di fermare l’espansione militare della NATO ai suoi confini perché si era reso conto che tutto intorno c’erano basi antirusse con testate nucleari che la NATO stava armando e che avrebbero messo in pericolo la Russia.

Quelle richieste ribadite al popolo russo nel suo discorso di annuncio dell’attacco non sono state ascoltate: le hanno ignorate gli Stati Uniti, che hanno tutto da guadagnare dalla reazione spropositata di Putin che costituisce il modo per gli USA di minare i rapporti tra Unione Europea e Russia.

A questo, solo a questo, erano volte le provocazioni.

Pensate che gli Stati Uniti grazie a ciò che accade in queste ore sono riusciti addirittura a congelare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 con la Germania, collaborazione alla quale gli USA si erano sempre opposti senza successo.

Se la posizione americana è chiara, cioè provocare Putin usando l’Ucraina come esca e utilizzando la propaganda per allontanare definitivamente la Russia dall’Europa senza dover sparare un colpo, dall’altra parte è assolutamente irrazionale la posizione dell’Unione Europea, che in questa circostanza ha tutto da perdere.

Perché ha ignorato quelle richieste scritte del presidente russo (richieste che sapevano benissimo essere legittime)?

Perché non hanno aperto un tavolo di conciliazione?

Perché hanno ignorato persino il discorso di Putin in cui annunciava l’imminente attacco?

L’Unione Europea avrebbe potuto tentare, da sola, anche senza l’appoggio degli Stati Uniti, di evitare un’escalation ormai annunciata.