L’Alessandria perde a Cosenza e il campionato si complica

Cosenza – Al San Vito Gigi Marulla il Cosenza fa sua una partita importantissima, agganciando proprio l’Alessandria in classifica e rientrando in gioco per la salvezza. Sfida poco spettacolare ma combattuta. Poche fiammate nel primo tempo, con le squadre attente a non scoprirsi troppo. Infatti il punteggio si sblocca da un calcio piazzato con il gol di Di Gennaro a portare avanti gli ospiti. Così l’Alessandria non alza il ritmo e cerca di gestire il vantaggio. Nella ripresa il Cosenza ha più voglia di vincere, riuscendo ad affacciarsi e a trovare il pari su calcio d’angolo con Camporese. La squadra di Longo non riesce più a uscire dal giropalla subendo lentamente le iniziative rossoblù: siamo all’ennesima rimonta subita dai mandrogni su calcio di rigore causato da Parodi e realizzato da Larrivey.

L’Alessandria dopo un incontro sostanzialmente equilibrato perde a Cosenza per un calcio di rigore trasformato da Larrivev all’81’.

Cosenza 2 – Alessandria 1

Cosenza: Vigorito; Camporese, Rigione (12’st Sy), Vaisanen; Gerbo (1’st Larrivey), Kongolo, Palmiero (22? pt Voca), Florenzi (39’st Millico), Situm; Caso, Laura (39’ st Vallocchia). In panchina: Matosevic, Sarri, Carraro, Pandolfi, Venturi, Bittante, Hristov. Allenatore: Bisoli

Alessandria: Pisseri, Chiarello, Ba (41’st Milanese), Parodi, Lunetta, Mattiello (5’st Mustacchio), Corazza, Prestia, Casarini, Di Gennaro, Kolaj (5’st Palombi). In panchina: Crisanto, Cerofolini, Gori, Benedetti, Fabbrini, Mantovani. Allenatore: Longo

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Guardalinee: Massara di Reggio Calabria, D’Ascanio di Ancona.

Gol: 28’pt Di Gennaro (A), 15′ st Camporese (C), 36’st Larrivey (C)

Spettatori: 3.051

Ammoniti: Venturi dalla panchina

Recuperi: 3+5