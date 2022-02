L’oro rubato nel Nord Italia finiva in Svizzera: sei arresti

Asti – Dopo quasi sei mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, i carabinieri di Asti hanno hanno recuperato oltre 37 chili d’oro, tra monete, gioielli e lingotti, oltre a pietre preziose, denaro contante per un totale di oltre un milione di Euro e quindici pistole di grosso calibro con le relative munizioni. Sei persone sono state arrestate per riciclaggio di preziosi. Mandato di arresto europeo per due cittadini svizzeri, complici della banda. I furti sono stati messi a segno nelle province di Asti, Alessandria, Torino, Piacenza e Pavia. L’oro era venduto in fonderie svizzere che lo trasformavano in lingotti di cui sono stati recuperati oltre cento chili per un valore di 5 milioni di euro. Le indagini sono state effettuate col Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia il che ha comportato alcune trasferte in Svizzera per un periodo complessivo di una decina di settimane.