Motociclista alessandrino perde la vita a Cassine

Cassine – Un tragico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle cinque è costato la vita a un motociclista di Alessandria. Il centauro per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto al bivio per Caranzano tra Cassine e Strevi. È solo un’ipotesi che deve essere confermata. Lo schianto è avvenuto sulla Strada Provinciale 30, in direzione Acqui. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

