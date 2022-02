Operaio edile precipita da sedici metri e sta lottando all’ospedale fra la vita e la morte

Torino – Ancora una tragedia sul lavoro – ormai se ne conta una al giorno – per un errore nel montaggio della colonna di sostegno dell’ascensore di cantiere. Un giovane operaio egiziano di 26 anni, Abouelnour Abdelghani Hossma Abouelazi, stava assemblando il traliccio che sorregge la cabina quando è precipitato insieme al macchinario – acquistato la sera prima – da un’altezza di 16 metri. Il tragico ed ennesimo incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio in corso Maroncelli 42, durante l’allestimento dei ponteggi di fronte a un condominio di nove piani, oggetto di un intervento per il rifacimento della facciata, grazie ai bonus edilizi. L’operaio, che è caduto dal quinto piano, è ora ricoverato al Cto con un politrauma: fratture cervicali, trauma cranico. La prognosi è riservata. Le condizioni sono disperate. L’incidente si è verificato verso le 15 dopo che la vittima aveva lavorato tutta la mattina per assembrare il traliccio dell’ascensore che, una volta ultimato, sarebbe servito a portare su e giù i materiali di cantiere e gli operai. La struttura è stata acquistata dalla ditta G&B di Villastellone, azienda nota nel settore che distribuisce macchinari, attrezzature e articoli per le costruzioni. Quel tipo di traliccio può superare i 160 metri d’altezza e si monta agganciando i segmenti uno dopo l’altro, man mano che si sale. Il montatore lavora all’interno dell’ascensore e via via procede mentre aggiunge i pezzi, fino a raggiungere la sommità dell’impalcatura. Il traliccio, che all’apparenza sembra fragile, può sopportare pesi rilevanti: quello dell’ascensore, dei carichi fino a mille chili, e di 4 o 6 operai. Secondo un primo riscontro pare che uno dei tre perni dell’ultimo segmento agganciato sia stato trovato spezzato. Segno degli effetti di un cedimento della colonna portante, che ha provocato lo sgancio dell’ascensore. La cabina è venuta giù di schianto, sul marciapiede, abbattendo una delle mantovane del ponteggio che servono a proteggere i pedoni dalla caduta di oggetti. L’uomo è stato soccorso dal fratello e da altri colleghi. I primi accertamenti sono stato stati fatti dagli agenti delle volanti. La struttura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e sequestrata.