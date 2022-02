Caos autostrade: fine settimana di code tra Piemonte e Liguria

Ovada – Sabato di code lungo le autostrade tra Piemonte e Liguria con file di macchine intrappolate in ben 6 km di coda tra Ovada e Masone a causa dei lavori sulla tratta. Si registra inoltre la chiusura del bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia fino alle 06:00 di domani 28 febbraio per chi proviene da Gravellona Toce diretto a Genova. L’uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce è Arenzano. L’altra uscita, in Piemonte, a chi proviene dalla A26 diretto a Genova si consiglia di percorrere la diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.

La situazione di ieri:

Ore 11,30 Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce coda di 8 km tra Ovada e Masone per cantieri in direzione Genova Voltri. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda di 4 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori in direzione Ventimiglia. Altri 4 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo coda di 4 km tra Recco e Rapallo per lavori andando verso La Spezia.

Ore 13:00 Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce coda di 4 km tra Ovada e Masone per cantieri in direzione Genova Voltri. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda di 6 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori in direzione Ventimiglia. Altri 4 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo coda di 5 km tra Recco e Rapallo per lavori andando verso La Spezia. Inoltre, c’è anche coda in uscita a Recco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.



La situazione generale resta invariata anche per oggi domenica 27 febbraio e in parte per domani lunedì 28 febbraio.

Complimenti.