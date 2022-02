Pallacanestro Serie D: Tecpol Casale, buona la prima

Galliate (Roberto Merlo) – Non poteva cominciare meglio l’avventura della Tecpool nei play-out salvezza di Serie D. I casalesi si sono imposti sul parquet di Galliate al termine di un incontro equilibrato nei primi due quarti che ha poi visto i ragazzi di Piastra alzare i giri del motore per imporsi con merito. Dopo un primo parziale terminato 10 pari caratterizzato da troppi errori da entrambe le parti, erano i novaresi a sfruttare la scarsa energia messa in campo dai monferrini per chiudere a +5. Ben altra storia dopo l’intervallo lungo: il coach casalese “azzeccava” il quintetto giusto formato da Lomele, Grossholz (nella foto), Feng, Botto e Scappini e la CB si riportava avanti con un parziale di 16 a 0. Le inevitabili rotazioni dell’organico permettevano a Galliate un parziale rientro ma era ancora una volta la ritrovata intensità dei biancoblù a rintuzzare i disperati tentativi dei novaresi. Bene Lomele, miglior realizzatore, “chirurgico” Grossholz nel tiro da tre ed utilissimo in difesa Feng, specie in aiuto sugli attaccanti avversari. Nel prossimo turno la Tecpool affronterà il 4 marzo in casa la Pall. Trino nella “terza edizione” stagionale del derby con i vercellesi: con una eventuale affermazione i casalesi potrebbero mettere una seria ipoteca sulla salvezza nonché rifarsi dell’ultima sconfitta subìta nella stagione regolare.

Basket Galliate 54 – Tecpol Cb Team 66 (10-10 31-26 41-49)

Tecpool Cb team: Lomele 21, Poletti 4, Scappini 10, Feng 5, Tosi, Botto 7, Bertola 2, Grossholz 15, Renna 2, Nicora.

All Piastra, vice Fioretti.