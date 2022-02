Tenta di gettarsi dal ponte ma una passante lo salva

Alessandria – Piangeva e non sapeva rispondere a chi gli chiedeva perché volesse gettarsi dal Ponte Meier il ragazzo che ha tentato il suicidio stamane verso le nove. Una donna che passava di lì ha capito che il giovane seduto sulla balaustra avrebbe tentato di gettarsi nel Tanaro e ha avvertito un altro ragazzo che l’ha afferrato riportandolo al di qua della ringhiera. Intanto la donna ha chiamato il 113 e dopo pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia insieme a una squadra del 118. Il ragazzo non ha saputo spiegare il motivo del suo tentativo di togliersi la vita, aveva le lacrime agli occhi e non rispondeva a chi cercava di farlo ragionare. Ora si trova all’ospedale di Alessandria.