Tre incendi nella notte in provincia di Alessandria: un ferito

Alessandria – Nella tarda serata di ieri ad Alessandria i Vigili del Fuoco del capoluogo sono stati impegnati con due squadre a partire dalle 22:15 in Via Gandolfi a causa di un incendio che ha interessato alcune stanze d’un appartamento. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate poco più di un’ora. Nel rogo risulta essere stata coinvolta una persona, che, portata in zona sicura, è stata affidata al personale sanitario presente sul luogo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto Carabinieri.

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono intervenuti in Acqui per un incendio che si è sviluppato per cause in corso di accertamento in una pizzeria da asporto. Le operazioni di spegnimento sono durate circa due ore. Grazie al tempestivo intervento è stato evitato il propagarsi delle fiamme agli alloggi vicini del condominio. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale di Acqui.

Stamane alle 4:50 i Vigili del Fuoco di Tortona e Novi Ligure, insieme a un’Autobotte proveniente dal Comando di Alessandria, sono intervenuti in località Costa Vescovado, nel tortonese, per un incendio divampato in un porticato che ha interessato una struttura di due piani (nella foto a lato). Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine. La bonifica del sito è ancora in corso. Sono tuttora ignote le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tortona.