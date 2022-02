Il Casale cincischia, il pubblico fischia, il mister si dimette

Casale Monferrato (Casale 1 – Saluzzo 1) – I padroni di casa giocano all’attacco e guadagnano ben 11 corner, ma la loro azione è sterile e non vanno oltre una segnatura. Alla fine Mister Modica, allenatore dei nostri, ha rassegnato le dimissioni, decisione maturata già dopo la sconfitta contro l’Imperia. Non basta perché i circa 150 tifosi casalesi hanno fischiato a lungo la loro squadra del cuore protagonista di un’esibizione da dimenticare. I pur modesti ospiti hanno pareggiato alla maniera dei piemontesi: bogia nen. Hanno fatto tutto gli altri, tranne il gol giunto alla fine (37′) con Greco che, fulmineo, infilza Paloschi.

Casale 1 – Saluzzo 1

Casale (4-3-3): Paloschi; Gilli, Darini, Silvestri, Brunetti (37′ st Cannia; Pugliese, Martin (1′ st D’Ancora), Continella (1′ st Casella); Amayah (31′ st Onishchenko), Albisetti (1′ st Giacchino), Forte. All. Modica.

Saluzzo (4-3-3): De Marino; Cinquemani, Kieling, Caldarola, Pittavino; Thiam (47′ st Fink), Sina Filho, Serino; Greco (26′ st Costa), Gaboardi (33′ st Andretta), Crudo (11′ st Soumarè). All. Briano.

Arbitro: Caggiari di Cagliari

Gol: 13′ Greco, st 37′ Forte

Corner: 11-1

Ammoniti: Cannia e D’Ancora (C), Cinquemani (S).

Espulsi: Abbenante, allenatore in seconda del Casale, per proteste.

Foto tratta da Casale News